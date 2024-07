Ukraine-Krieg Polen und Ukraine unterzeichnen Sicherheitsabkommen

Selenskyj traf in Polen am Tag schwerer russischer Raketenangriffe auf sein Land ein, bei denen mindestens 26 Menschen getötet wurden. In Kiew wurde ein großes Kinderkrankenhaus getroffen. „Es gibt keine Worte, keine Dokumente, keine politischen Erklärungen, die zur Verurteilung des Aggressors ausreichen würden“, sagte Tusk.