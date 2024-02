Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine Ein starkes Signal von Macron – aber ein Tabubruch

Emmanuel Macron ist für die große Geste bekannt. Doch was er am Montagabend zum Ende des Ukraine-Unterstützertreffens in Paris sagte, kommt einem Tabubruch gleich. Der französische Präsident schloss den Einsatz von Bodentruppen nicht aus, um der Ukraine im Krieg gegen Russland zu helfen. Das Risiko einer Eskalation des Konflikts mit Moskau nimmt er damit in Kauf. Im Gegensatz zu Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Bedenkenträger aus Berlin, wirkt Macron wie der kühne Retter Kiews. Während Scholz der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern erneut eine Absage erteilte, kündigte Macron eine Koalition für Marschflugkörper und Bomben mittlerer und langer Reichweite an. Deutlicher konnte er die deutsch-französische Uneinigkeit nicht zur Schau stellen.