LIVE Ukraine-Liveblog Welche Nachfolger Putin ab März haben könnte

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · Im März steht in Russland die Präsidentschaftswahl an. Welche Nachfolger Putin haben könnte. Und: Die Zahl der getöteten Helfer habe sich von 2022 auf 2023 verdreifacht, so die Vereinten Nationen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

03.11.2023, 06:29 Uhr

15 Bilder Das ist Wolodymyr Selenskyj 15 Bilder Foto: dpa/Eric Lalmand

(RP)