LIVE Ukraine-Liveblog Ukraine verspricht der EU weitere Reformen

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · Am Mittwoch legt die EU einen Bericht über Reformen in der Ukraine vor. Am Vorabend teilt Selenskyj mit, welche weiteren Schritte sein Land plant. Und: Nicht nur die ukrainische Bevölkerung hält Wahlen zu Kriegszeiten laut einer Umfrage für unangebracht, auch der Präsident schließt sich an. Ein Ex-Berater indes würde gern gegen Selenskyj antreten. Alle News im Blog.

08.11.2023 , 00:39 Uhr

(RP)