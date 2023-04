LIVE Ukraine-Liveblog Treibstofftank auf Krim nach Drohnenangriff in Brand

Kiew · Im Hafen Sewastopol auf der Krim ist ein Treibstoff-Lager offenbar nach einem ukrainischen Angriff in Flammen aufgegangen. In Moskau haben Bürger Blumen für Angriffsopfer in der Ukraine niedergelegt. Alle News im Blog.

29.04.2023, 12:18 Uhr

28 Bilder Bilder des Krieges – Evgeniy Maloletka dokumentiert das Grauen 28 Bilder Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

(msk/ele/aku/peng/albu/rls/zim/mba/lha/juju/hebu/vek/jh/mcv/bora/boot/dni/jma/jmb/lst/akir/ grz)