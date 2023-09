LIVE Ukraine-Liveblog Selenskyj wirft Russland in UN-Rede Völkermord vor

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · 2022 war er noch per Videoschalte dabei, in diesem Jahr ist der ukrainische Präsident persönlich nach New York zur UN gekommen. In seiner Rede warf Selenskyj Russland wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder Völkermord vor. Und Joe Biden rief in seiner Rede die Welt auf, der Ukraine zum eigenen Schutz vor künftigen Aggressionen beizustehen. Alles Infos im Newsblog.

19.09.2023, 21:08 Uhr

15 Bilder Das ist Wolodymyr Selenskyj 15 Bilder Foto: dpa/Uncredited

(RP)