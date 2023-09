LIVE Ukraine-Liveblog Selenskyj fordert bei Besuch von Generalsekretär Jens Stoltenberg mehr Unterstützung

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · Mit einem großen Festkonzert auf dem Roten Platz in Moskau feiert Russland an diesem Freitag den ersten Jahrestag der Annexion ukrainischer Gebiete. Und: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben bei einem Treffen am Donnerstag über den Verlauf des russischen Angriffskrieges gegen das Land und die Bedürfnisse des ukrainischen Militärs gesprochen. Alle Infos im Newsblog.

28.09.2023, 17:58 Uhr

15 Bilder Das ist Wolodymyr Selenskyj 15 Bilder Foto: dpa/Uncredited

(RP)