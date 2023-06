LIVE Ukraine-Liveblog Schweizer Waffen dürfen nicht in die Ukraine

Kiew/Chisinau · Länder wie Deutschland und Spanien wollen in der Schweiz hergestellte Waffen an die Ukraine abgeben. Dem Ansinnen erteilt das Schweizer Parlament eine Absage. Und: Scholz und Macron werden beim Europa-Gipfel in Moldau den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Alle News im Blog.

02.06.2023, 01:09 Uhr

28 Bilder Bilder des Krieges – Evgeniy Maloletka dokumentiert das Grauen 28 Bilder Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

