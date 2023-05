LIVE Ukraine-Liveblog Russland sagt mehrere Paraden zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland ab

Kiew · In Russland wird am Dienstag der Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs begangen. Allerdings wurden wegen Sicherheitsbedenken mehrere Paraden abgesagt. Die größte in Moskau findet aber statt. Alle Nachrichten im Liveblog.

09.05.2023, 07:37 Uhr

28 Bilder Bilder des Krieges – Evgeniy Maloletka dokumentiert das Grauen 28 Bilder Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

(msk/ele/aku/peng/albu/rls/zim/mba/lha/juju/hebu/vek/jh/mcv/bora/boot/dni/jma/jmb/lst/akir/ grz)