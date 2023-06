LIVE Ukraine-Liveblog Russland meldet Abwehr „großangelegter“ ukrainischer Offensive in Donezk

Kiew · Russland will laut des Verteidigungsministeriums eine ukrainische Offensive in Donezk abgewehrt haben. Dazu veröffentlicht Moskau ein Video von ukrainischen Panzerfahrzeugen unter Beschuss. Und: In einem Vorort der ukrainischen Stadt Dnipro starb bei einem Luftangriff ein zweijähriges Mädchen. Alle News im Blog.

05.06.2023, 06:33 Uhr

28 Bilder Bilder des Krieges – Evgeniy Maloletka dokumentiert das Grauen 28 Bilder Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

(msk/ele/aku/peng/albu/rls/zim/mba/lha/juju/hebu/vek/jh/mcv/bora/boot/dni/jma/jmb/lst/akir/ grz/PS)