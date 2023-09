LIVE Ukraine-Liveblog Russland greift südukrainische Hafenstadt Odessa mit Drohnen an

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · An Odessas Küste ist ein großes Gebäude in brand geraten. Zuvor hat eine Drohne die russische Gebietshauptstadt Kursk angegriffen, der Strom fiel aus. Und: Ukrainischen Truppen ist offenbar der Durchbruch an der südlichen Front gelungen. Alle Infos im Newsblog.

25.09.2023, 07:00 Uhr

15 Bilder Das ist Wolodymyr Selenskyj 15 Bilder Foto: dpa/Uncredited

(RP)