LIVE Ukraine-Liveblog Putin und Kim Jong Un treffen sich heute – geht es um Waffenlieferungen?

Kiew/Moskau/Washington/Odessa · Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist in Russland eingetroffen und will am heutigen Dienstag Putin treffen - ihm soll es wohl um Waffenlieferungen gehen. Und: Estland und Lettland besiegelten den Kauf des deutschen Luftabwehrsystems Iris-T. Alle Entwicklungen im Newsblog.

12.09.2023, 07:08 Uhr

15 Bilder Das ist Wolodymyr Selenskyj 15 Bilder Foto: dpa/Uncredited

(RP)