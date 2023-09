LIVE Ukraine-Liveblog Getreidestreit – Polen will nur bereits vereinbarte Waffenlieferungen liefern

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · Vor dem Hintergrund eines Streits um das polnische Importverbot für ukrainisches Getreide will die Regierung in Warschau ihre Waffenlieferungen an Kiew auf bereits abgeschlossene Verträge beschränken. Und: Selenskyj fordert eine Erweiterung des UN-Sicherheitsrats um weitere ständige Mitglieder, darunter Deutschland. Alle Infos im Newsblog.

21.09.2023, 11:54 Uhr

15 Bilder Das ist Wolodymyr Selenskyj 15 Bilder Foto: dpa/Uncredited

(RP)