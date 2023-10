LIVE Ukraine-Liveblog Massive Zunahme der Kämpfe im Nordosten

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · In der Ukraine haben die Kämpfe im Norden der Ostfront nach Angaben des ukrainischen Militärs in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. An der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine ist erneut eine Kampfdrohne abgestürzt und explodiert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

14.10.2023, 15:06 Uhr

15 Bilder Das ist Wolodymyr Selenskyj 15 Bilder Foto: dpa/Uncredited

(RP)