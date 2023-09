LIVE Ukraine-Liveblog Ukraine verklagt Polen, Ungarn und Slowakei wegen Getreide-Importstopps

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · Die Ukraine darf kein Getreide nach Polen, Ungarn und in die Slowakei importieren. Deswegen hat das Land Beschwerde vor der Welthandelsorganisation eingelegt. Und: Bundesverteidigungsminister Pistorius will das vom Krieg betroffene Land mit weiteren Waffen unterstützen. In dem Paket sind die von Selenskyj gewünschten. Alles Infos im Newsblog.

19.09.2023, 07:29 Uhr

(RP)