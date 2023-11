LIVE Ukraine-Liveblog Bundeswehr schickt Soldaten nach Rumänien

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · Die Luftwaffe wird sich ab Ende November mit Eurofightern am Schutz der Nato-Südostflanke in Rumänien beteiligen. Und: Russland hat nach ukrainischen Angaben ein ziviles Frachtschiff unter der Flagge Liberias beim Einlaufen in einen Hafen beschossen. Alle News im Blog.

09.11.2023 , 05:25 Uhr

