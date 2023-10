LIVE Ukraine-Liveblog Ukraine leitet ab 2025 kein russisches Gas nach Europa

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · Manche Länder in Europa kaufen weiterhin russisches Gas. Via Ukraine soll es nur noch gut ein Jahr lang fließen. Und: Binnen der nächsten zwei Wochen wollen die Niederlande F-16-Kampfjets liefern, mit denen ukrainische Soldaten in Rumänien trainieren sollen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

31.10.2023, 04:37 Uhr

15 Bilder Das ist Wolodymyr Selenskyj 15 Bilder Foto: dpa/Uncredited

(RP)