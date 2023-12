LIVE Ukraine-Liveblog Offenbar größere Kämpfe in südrussischer Region Belgorod

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · Mehrere Ortschaften in der russischen Region Belgorod sind am Sonntag unter Beschuss geraten. Genaue Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Bei neuen russischen Drohnenangriffen ist in der Region Odessa nach ukrainischen Angaben ein Mann getötet worden. Alle News im Blog.

17.12.2023 , 21:15 Uhr

Putin hat bei seiner Pressekonferenz im russischen Fernsehen über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko

(RP)