LIVE Ukraine-Liveblog Deutschland sagt Ukraine weitere Militärhilfe zu

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · Deutschland sagt der Ukraine weitere Militärhilfen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro zu. Und: Verteidigungsminister Pistorius ist am Dienstag in der Ukraine eingetroffen. Kurz zuvor war sein amerikanischer Amtskollege Lloyd Austin dort zu Besuch. Alle Entwicklungen im Blog.

21.11.2023 , 14:49 Uhr

Wladimir Klitschko, Ex-Boxer und Bruder des Bürgermeisters von Kiew, Verteidigungsminister Boris Pistorius und der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev neben einem Leopard2. (Symbolbild) Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS/Gregor Fischer

(RP)