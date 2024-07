Ukraine-Krieg Familien in Kiew nach Angriff auf Kinderklinik verzweifelt

Als in der ganzen Stadt die Sirenen losgingen, befand sie sich mit Dmytro in dem Hospital. Wegrennen, um Schutz zu suchen, konnten sie nicht, weil der kleine Junge an einer Infusion hing. „Es ist lebenswichtig, dass diese Infusionen nicht unterbrochen werden“, sagt Halak. Nach den ersten Explosionen halfen die Krankenschwestern, Dmytro in einen Raum ohne Fenster zu bringen, weil das sicherer war.