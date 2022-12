Luftalarm im ganzen Land Ukraine meldet erneut landesweite russische Raketenangriffe

Russland hat am Montag offenbar erneut Raketenangriffe auf die Ukraine gestartet. In Medien wurde über Explosionen in den Städten Odessa, Tscherkassy und Krywyj Rih berichtet. Das Wasserversorgungsunternehmen in Odessa teilte mit, wegen eines Raketenangriffs könne die gesamte Stadt nicht mehr mit Wasser versorgt werden. Zuvor waren Medienberichten zufolge zwei Militärstützpunkte in Russland von Explosionen erschüttert worden.