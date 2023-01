Lieferung an die Ukraine Diese Panzer liefern Deutschland, Frankreich und die USA

Die Bundesregierung gab am Donnerstag bekannt, dass sie nach Absprachen mit der US-Regierung der Ukraine neben einem Patriot-Flugabwehrsystem mehrere Dutzend Schützenpanzer Marder zur Verfügung stellen werde. Die Bundesregierung erklärt die aktuell geplanten Marder-Panzerlieferungen an die Ukraine unter anderem mit der neuen Kriegslage in dem von Russland angegriffenen Land. Es gebe derzeit massive Luftschläge auf die ukrainische Infrastruktur, sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Außerdem kämen die bisherigen Ringtausch-Lieferungen langsam an das Ende. Deswegen werde jetzt der neue Schritt gegangen, westliche Schützenpanzer plus Munition zu liefern.