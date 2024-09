Hintergrund zum Ukraine-Krieg Die Waffen der Ukraine und ihre Reichweiten

Die USA begannen schon im April 2022 mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Kampfdrohne Switchblade. Die Kamikaze-Drohnen haben je nach Variante eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern. FPV-Drohnen (Von First Person View - etwa: Ich-Perspektive) werden vor allem direkt an der Front eingesetzt, etwa gegen Panzer. Litauen hatte der Ukraine zuletzt die Lieferung von 3000 solcher Drohnen zugesagt.