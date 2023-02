Ein Patt und seine Folgen Der Traum vom Kniefall in Kiew

Eine „Friedensinitiative“ hat China angekündigt, doch die ersten Signale sind nicht vielversprechend. Chefdi­plomat Wang Yi griff bei der Konferenz in München vor allem die Vereinigten Staaten an („hysterisch“) und ließ bei seinem Besuch in Moskau nicht erkennen, dass hier ein ehrlicher Makler vermitteln will. Sein demonstrativ freundliches Treffen mit Putin macht den Vorstoß unglaubwürdig. Offensichtlich vermischen sich hier der Krieg in der Ukraine und der Kalte Krieg zwischen China und den USA unheilvoll. In der neuen Weltordnung, die daraus entsteht, müssen Deutschland und Europa ihren Platz erst noch finden.