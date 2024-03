LIVE Ukraine-Liveblog Scholz bekräftigt Unterstützung für Ukraine – „solange, wie das nötig ist“

Kiew/Moskau · Bundeskanzler Olaf Scholz erneuert in einem Video zu Ostern sein Versprechen der Unterstützung an die Ukraine. Und: Altbundespräsident Joachim Gauck hat sich für mehr Unterstützung von Deutschland für die Ukraine ausgesprochen; Außenministerin Annalena Baerbock verteidigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Alle Infos im Newsblog.

30.03.2024 , 14:06 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)