LIVE Ukraine-Liveblog Russland verletzt polnischen Luftraum bei Angriffen auf Ukraine

Kiew/Moskau · Russland hat bei Raketenangriffen auf die Westukraine am Sonntagmorgen polnischen Angaben zufolge kurzzeitig den Luftraum des Nato-Mitglieds Polen verletzt. Und: Ohne irgendwelche Beweise vorzulegen, unterstellt der russische Präsident der Ukraine eine Verwicklung in den Terroranschlag in Moskau. Alle News im Blog.

24.03.2024 , 07:32 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)