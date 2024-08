„Abgeordnete des friedlichen Russlands“ Berliner Organisation ist in Russland unerwünscht

Ein in Berlin gegründeter Verbund russischer Regional- und Kommunalpolitiker, die den Krieg gegen die Ukraine verurteilen, ist in Russland zur unerwünschten Organisation erklärt worden. Vertreter der Organisation „Abgeordnete des friedlichen Russlands“ würden in Deutschland an Veranstaltungen mit „antirussischer Ausrichtung“ teilnehmen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft nach Angaben russischer Agenturen mit. „Sie verbreiten irreführende Informationen über die Tätigkeit russischer staatlicher Stellen und unterstützen extremistische Vereinigungen“.