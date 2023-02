Ein Jahr Ukraine-Krieg Baerbock fordert klares Signal der UN gegen Putin

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen tagt an diesem Donnerstag mit einer gewissen Dringlichkeit – in einer „Notstandssondertagung“, ein Instrument, das die UN in den mehr als 77 Jahren ihrer Geschichte erst elf Mal gezogen haben, etwa im Korea-Krieg. Jetzt, zum Jahrestag des Putin-Krieges, stellt die Generalversammlung wieder einen Notstand fest: Handlungsunfähigkeit des UN-Sicherheitsrates durch das Veto von Russland als ständigem Mitglied in jenem Gremium, das (eigentlich) über den Weltfrieden wachen soll. Aber nun hat die Veto-Macht Russland den Frieden angezündet. Dass Russland sich selbst verurteilt – kaum zu erwarten. Eine zweite Veto-Macht, China, hatte sich vor einem Jahr im Sicherheitsrat der Stimme enthalten, als es darum ging, den Einmarsch Russlands in die Ukraine mit einer Resolution des Sicherheitsrates zu verurteilen. Nun treten die Ukraine und 57 weitere Staaten, darunter Deutschland und alle EU-Mitglieder, dafür ein, Russlands Angriffskrieg erneut zu brandmarken und einen Abzug aller russischen Kämpfer aus der Ukraine zu erreichen. Baerbock sagt: „Der Friedensplan liegt in New York auf dem Tisch. Es ist die Charta der Vereinten Nationen.“