Krieg in der Ukraine Mindestens 20 Tote bei Luftangriffen auf Kiew und Krywyj Rih

Durch schwere russische Raketenangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben von Innenminister Ihor Klymenko landesweit mindestens 20 Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden. „Bisher wurden fünf Tote gemeldet. Die Informationen werden zur Zeit aktualisiert“, erklärte der Chef der Militärverwaltung in der Hauptstadt, Serhij Popko, am Montag im Onlinedienst Telegram. Der Bürgermeister von Krywyj Rih, Oleksandr Wilkul, teilte mit, in der südukrainischen Stadt seien mindestens 20 Menschen getötet und 31 verletzt worden, minedstens zehn davon schwer.