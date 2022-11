Nach Truppenabzug : Kreml sieht keine Chance für Friedensverhandlungen

Ein zerstörtes russisches Militärfahrzeug steht in der Nähe des kürzlich zurückeroberten Dorfes Jampil. Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven ziehen sich Russlands Truppen aus einem strategisch wichtigen Teil des annektierten südlichen Gebiets Cherson zurück (Agenturfoto). Foto: dpa/Andriy Andriyenko

Moskau Die russische Militärführung hat ihre Truppen aus dem südukrainischen Cherson mittlerweile abgezogen. Der Schritt war am Mittwoch angekündigt worden. Ein Ende der „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine stecke aber nicht dahinter, sagte ein Kreml-Sprecher.

Auch nach dem angekündigten Abzug russischer Truppen aus dem südukrainischen Cherson sieht der Kreml kaum Chancen auf Friedensverhandlungen mit Kiew. Russland schließe Verhandlungen mit der Ukraine zwar nicht aus, sehe aber keine Bereitschaft Kiews für Gespräche, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. „Kiew will keine Gespräche, also geht die militärische Spezialoperation weiter“, sagte Peskow.