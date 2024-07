UN-Debatte um russische Angriffe Kreml nennt Raketentreffer in Kinderklinik „PR-Aktion“ Kiews

Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstagnachmittag. Die Ukrainer seien so ungeschickt beim Einsatz ihrer Flugabwehr gewesen, dass eine dieser Raketen im Krankenhaus eingeschlagen sei, behauptete er in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen. Nun versuche Kiew, diese Tragödie als Hintergrund für die Teilnahme von Präsident Wolodymyr Selenskyj beim Nato-Gipfel auszuschlachten. Im Gegensatz zu den Beteuerungen aus Moskau macht das UN-Menschenrechtsbüro Russland für den Beschuss verantwortlich.