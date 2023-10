Krieg in der Ukraine Kämpfe im Nordosten haben massiv zugenommen

Auch von der ukrainischen Stadt Awdijiwka, die in einem anderen Abschnitt der Ostfront liegt, wurden massive russische Angriffe gemeldet. Nach Einschätzung von Vertretern Russlands, aber auch westlicher Staaten kommt dies einer neuen russischen Offensive gleich. Awdijiwka werde den vierten Tag in Folge beschossen, teilte die dortige Militärverwaltung mit. „Sie verfügen über erhebliche Reserven an Personal und Ausrüstung. Awdijiwka steht völlig in Flammen.“ Das Krankenhaus und Verwaltungsgebäude lägen unter Beschuss.