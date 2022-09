Krieg gegen die Ukraine : Ramsan Kadyrow wirft russischer Militärführung Fehler vor

Russland steht in der Ukraine offenbar weiterhin unter Druck. Zuletzt mussten sich die russischen Streitkräfte aus der Region Charkiw zurückziehen. Der tschetschenische Präsident und kremltreue Ramsan Kadyrow fordert nun eine Änderung der Strategie.

Selbst nationalistische russische Kommentatoren und Militärblogger sprachen von einer empfindlichen Niederlage und riefen den Kreml auf, die Kriegsanstrengungen zu erhöhen. Kritisiert wurde unter anderem auch, dass am Samstag trotz des militärischen Debakels in Moskau ein Stadtfeiertag gefeiert wurde, bei dem Präsident Wladimir Putin unter anderem ein neues Riesenrad einweihte. „Das Feuerwerk in Moskau an einem tragischen Tag einer russischen Militärniederlage wird ernsthafte politische Konsequenzen haben“, schrieb der kremltreue Politologe Sergej Markow auf Telegram.