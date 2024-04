Krieg in der Ukraine – und Russland Ukraine greift Raffinerie 1300 Kilometer hinter Frontlinie an

Von Reuters ausgewertete Video-Bilder des Angriffs auf die Raffinerie deuten darauf hin, dass ein Teil der Taneco-Raffinerie getroffen wurde, die zu den größten des Landes gehört und täglich 340.000 Fass Treibstoff produzieren kann. Der getroffene Teil ist etwa für die Hälfte der Produktion verantwortlich. Die Republik Tatarstan ist hochindustrialisiert und liegt etwa 1000 Kilometer südöstlich von Moskau. Es ist ungewöhnlich, dass die Ukraine Ziele in dieser großen Entfernung angreift und trifft. Dies wirkte sich auch auf die Währung Russlands aus: Der Rubel gab nach der Nachricht der Attacke gegenüber dem Dollar nach. Russland wiederum hat nach Angaben der Ukraine in der Nacht zu Dienstag erneut die Energie-Infrastruktur des Landes angegriffen. Ziel der Drohnenattacken seien die Regionen Dnipropetrowsk und Kirowohrad gewesen, teilte das ukrainische Militärkommando Süd mit. Laut dem ukrainischen Generalstab sind in der Nacht neun von zehn russischen Drohnenangriffen abgewehrt worden.