Parlament billigt Gesetzesentwurf Ukraine gibt 2024 fast ihren halben Haushalt für Sicherheit und Verteidigung aus

Die Abstimmung erfolgte zu einer Zeit, in der die Regierung in Kiew eine nachlassende finanzielle und militärische Unterstützung durch ihre Verbündeten fürchtet. Ukrainischen Angaben zufolge sind im kommenden Jahr umgerechnet rund 38 Milliarden Euro an externer Unterstützung nötig, um die laufenden Ausgaben zu decken. Das entspricht in etwa der vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geschätzten Summe, die für das laufende Jahr benötigt wird.