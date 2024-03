Massive Kritik am Pontifex Ukraine erzürnt über päpstliche Forderung nach weißer Fahne

Franziskus hatte in einem in Teilen am Samstag veröffentlichten Interview des Schweizer Fernsehsenders RSI gesagt, die Ukraine solle angesichts einer möglichen Niederlage über ein Ende des Kriegs verhandeln. „Ich denke, dass derjenige am stärksten ist, der die Situation betrachtet, an die Menschen denkt und den Mut zur weißen Fahne hat und verhandelt“, sagte der Papst. Es war offenbar das erste Mal, dass er im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg öffentlich von Niederlage und weißer Fahne sprach. In dem Interview, das bereits im Februar aufgezeichnet wurde, sagte Franziskus auch, dass Verhandlungen „niemals eine Kapitulation“ seien. „Wenn man erkennt, dass man besiegt ist, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln“, sagte der Papst.