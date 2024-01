„Absolut alle zurückholen“ Ukraine erwartet weiteren Kriegsgefangenenaustausch mit Russland

Jermak kündigte am Donnerstag an, dass das nächste Treffen zu der Formel auf Ebene der nationalen Sicherheitsberater der Staaten noch im Januar in der Schweiz geplant sei. Einen Tag vor Beginn des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos ist dort am 14. Januar eine Ukraine-Konferenz geplant. Sie knüpft an ein ähnliches Treffen im Oktober auf Malta an, an dem mehr als 60 Staaten teilgenommen hatten. Die Verhandlungen dienen auch dazu, die Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten. Russland ist nicht eingeladen zu den Treffen.