Vereinbarung läuft bald aus Ukraine dringt auf Verlängerung von Getreide-Abkommen mit Russland

Die Ukraine strebt eine Verlängerung des Getreide-Abkommens mit Russland um ein Jahr an. „Wir werden noch diese Woche einen formellen Vorschlag (...) vorlegen“, sagte der stellvertretende Infrastruktur-Minister Jurij Waskow am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Das am 18. März auslaufende Abkommen zum Getreide-Export solle um mindestens ein Jahr verlängert werden, denn die Agrarmärkte bräuchten Planungssicherheit. Vergangenen Juli hatten sich die beiden im Krieg befindlichen Länder unter Vermittlung der UN und der Türkei darauf verständigt, Getreide-Exporte aus drei ukrainischen Häfen zuzulassen. Im November wurde die Vereinbarung verlängert. Dies geschah auch auf internationalen Druck hin, denn die Ukraine gehört zu den weltweit größten Getreideproduzenten.