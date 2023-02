„Hölle auf Erden“ Die Schlacht um Bachmut und ihr hoher Preis

„Manpower ist weniger ein russisches als, in gewisser Hinsicht, ein ukrainisches Problem, nicht nur, weil die Verluste schmerzhaft sind, sondern es sich oft um die besten Soldaten der Ukraine handelt“, erläutert Lawrence Freedman, ein ehemaliger Professor für Kriegsstudien am King's College London. Nach einem kürzlichen Bericht des Institute for the Study of War in Washington sind bislang insgesamt mehr als 4100 Kräfte der Wagner-Gruppe im Krieg getötet worden, über 1000 davon in den letzten Novembertagen und Anfang Dezember nahe Bachmut. Es ist allerdings unmöglich, diese Zahlen zu verifizieren.