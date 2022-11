Eine Begegnung mit Vitali Klitschko „Putins Rechnung wird nicht aufgehen“

In unbeleuchteten Restaurants in Kiew sitzen die Gäste in fast völliger Dunkelheit über ihren Mahlzeiten, das Bedienungspersonal kommt mit Kerzen in den Händen an die Tische. Einwohner stehen mitten in der Nacht auf, wenn das der Zeitpunkt ist, an dem sie an der Reihe sind, wieder für ein paar Stunden Strom zu haben. Dann duschen sie oder kümmern sich um die Wäsche. „Große Herausforderungen“, sagt Klitschko.