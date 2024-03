Debatte um Strategien Baerbock und Pistorius gegen „Einfrieren“ von Ukraine-Krieg

Mützenich hatte sich bei einer Bundestagsdebatte über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine am vergangenen Donnerstag entsprechend geäußert. Man dürfe nicht nur darüber sprechen, wie man den Krieg in der Ukraine führe, sagte Mützenich. Man müsse auch darüber nachdenken, wie der Krieg eingefroren und dann letztendlich beendet werden könne. Die Äußerung hatte Mützenich scharfe Kritik aus den Reihen der SPD-Koalitionspartner Grüne und FDP eingebracht.