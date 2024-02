Außenministerin in der Ukraine Baerbock bricht Besuch in Wasserwerk wegen russischer Drohne ab

Die Drohne folgte der Kolonne Baerbocks demnach zunächst, drehte dann aber ab. In Bewegung bleiben sei in dieser Situation die sicherste Option gewesen, hieß es weiter. Kurze Zeit nach der Abfahrt der Kolonne Baerbocks gab es tatsächlich Luftalarm in der Region Mykolajiw. Nach einer guten Viertelstunde wurde der Alarm wieder aufgehoben. Gut 20 Minuten später wurde erneut Luftalarm ausgelöst. Für die Menschen in Mykolajiw sind solche Warnungen Alltag: Allein am Samstag hatte es elfmal Luftalarm gegeben.