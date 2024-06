Krieg in der Ukraine Elf Menschen sterben durch russische Angriffe

Im Dorf Saritschne in der Region Donezk „haben die Russen drei Menschen getötet“, schrieb Gouverneur Wadym Filaschkin in Onlinediensten. Der ukrainische Generalstaatsanwalt teilte später mit, ein weiterer Mensch habe im an der Front gelegenen Dorf New York „tödliche Verletzungen erlitten“. New York wird seit Mitte Juni im Zuge der russischen Bemühungen, die Stadt Torezk zu erobern, immer wieder angegriffen.