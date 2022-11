Getreideabkommen mit Russland : Türkei: Schiffe laufen aus ukrainischen Häfen aus

Istanbul Nachdem Russland schriftliche Sicherheitsgarantien eingefordert und erhalten hatte, war das Land dem Getreideabkommen mit der Ukraine wieder beigetreten.

Seit der Rückkehr Russlands zum Getreideabkommen haben türkischen Angaben zufolge sechs Schiffe ukrainische Häfen verlassen. Damit hätten nun 426 Frachter insgesamt abgelegt, teilte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Donnerstag mit. Laut dem mit der Initiative eingerichteten Koordinierungszentrum in Istanbul sollten am Donnerstag insgesamt acht Schiffe durch den Korridor im Schwarzen Meer fahren - sieben davon in Richtung Istanbul. Mehr als 120 Schiffe würden auf ihre Fahrt durch den Korridor warten, die meisten davon mit dem Ziel Ukraine.