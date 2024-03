Treffen in Warschau Polen und Ukraine arbeiten an Lösung für Getreide-Streit

Die Regierungschefs von Polen und der Ukraine haben bei einem Treffen in Warschau nach einer Lösung im Streit um den Import ukrainischen Getreides nach Polen gesucht. „Wir sind nahe an Lösungen, damit der Transit, der durch Polen führt, den polnischen Markt nicht stört, und das ist auch die Absicht der ukrainischen Seite“, sagte Polens Ministerpräsident Donald Tusk am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Kollegen Denys Schmyhal.