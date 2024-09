Treffen in Ramstein Deutschland sagt Ukraine zwölf weitere Panzerhaubitzen zu

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte zuvor von den westlichen Partnern Langstreckenraketen, um damit auch Ziele in Russland angreifen zu können. Zudem brauchten die ukrainischen Streitkräfte weitere F-16-Kampfjets, um gegen das russische Militär bestehen zu können, sagte Selenskyj am Freitag bei einem Treffen der sogenannten Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Ramstein in Rheinland-Pfalz. Auch benötige sein Land mehr Kapazitäten für die Luftverteidigung. „Rote Linien“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin sollten die westlichen Alliierten ignorieren, mahnte Selenskyj.