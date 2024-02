Abtrünnige Region Moldaus Die explosive Geschichte von Transnistrien

Es besteht die Befürchtung, dass Moldau aufgrund seiner kleinen, abtrünnigen Region Transnistrien in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte: Die pro-russischen Separatisten, die das Gebiet an der Grenze zur Ukraine seit rund drei Jahrzehnten kontrollieren, baten Moskau am Mittwoch bei einem Sonderkongress um „Schutz“ gegen Moldau. Westliche Beobachter fürchten einen erneuten Versuch, sich Russland anzuschließen - und eine weitere Eskalation im Konflikt mit Moskau. Die wichtigsten Fakten zu Transnistrien.