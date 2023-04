Krieg in der Ukraine De Maizière ist „Freiheit wichtiger als Frieden“

De Maizière ist seit 2021 Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags und steht damit dem diesjährigen Christentreffen vor, das vom 7. bis 11. Juni in Nürnberg stattfindet. Es steht unter der Losung „Jetzt ist die Zeit“. Die Losung sei „genau richtig“ in einer Zeit „erschütterter Gewissheiten“, sagte de Maizière. Man habe für gewiss gehalten, dass es in Europa keinen Krieg mehr gibt, die Menschen in einer Überflussgesellschaft leben, Wachstum ewig ist und der deutsche Staat funktioniert.