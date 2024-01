Krieg in der Ukraine Taurus – So funktionieren die Marschflugkörper mit großer Zerstörungskraft

Während es vor allem in der SPD Warnungen vor einer Eskalation des Konflikts durch eine Taurus-Lieferung gibt, werben mehrere prominente Vertreter von Grünen und FDP schon lange für die Bereitstellung des Waffensystems. Die Unionsfraktion hat nun am Mittwochnachmittag eine namentliche Abstimmung im Bundestag über ihren Entschließungsantrag beantragt - offenbar in der Hoffnung, dass Abweichler aus der „Ampel“ den Vorstoß unterstützen, „unverzüglich“ Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern.