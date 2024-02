Antrag abgelehnt Pistorius vermeidet Nennung von Taurus in Bundestags-Debatte

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat in der Bundestags-Debatte über den Antrag der Koalition zur Unterstützung der Ukraine vermieden, über die Taurus-Marschflugkörper zu sprechen. Er betonte allerdings, dass man der Ukraine beistehen müsse: „Ein Leben in Frieden, Freiheit und Demokratie, dafür kämpft die Ukraine einen tapferen Kampf. Aber dafür müssen auch wir stehen als Bundesrepublik stehen, als größter Nato-Partner in Europa. Wir tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, gemeinsam dafür zu sorgen, dass auch zukünftige Generationen ein friedliches und freies Leben hier bei uns führen können. Putins Russland ist und wird auf absehbare Zeit die größte Sicherheitsbedrohung für Europa bleiben. Und ich betone Putins Russland, ich betone ausdrücklich nicht das russische Volk.“